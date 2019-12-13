Лукашенко рассказал о зарплате бюджетников и своей любви к природе

Предстоящая модернизация системы выплат заработной платы в бюджетной сфере не уменьшит доходы государственных служащих, заверил президент Беларуси 13 декабря на встрече со студентами и преподавателями медицинских вузов страны, сообщает его пресс-служба.

Александр Лукашенко дал понять, что данный финансовый вектор продолжит тенденцию к увеличению. А следовательно, уточнил глава государства, зарплата и у педагогов, и у врачей будет повышаться. Он пояснил, что сокращено число действующих выплат, которых в настоящее время более 50. Они сведены в новый перечень с одновременным объединением их размеров в денежном эквиваленте. То есть заработная плата у работников не станет меньше из-за ее оптимизации.

Он привел расчеты, согласно которым заработная плата врача общей практики сегодня составляет 950-1470 белорусских рублей, а в новых условиях она подрастет на 20-40 рублей. "Это без повышения. Просто исходя из того, что мы изменим саму систему", - пояснил Лукашенко, обратив внимание, что в следующем году зарплаты врачей должны вырасти на 20 процентов, а к 2025 году они повысятся в два раза.

Отреагировал оратор и на фейковые "утечки" в интернете об эксклюзивности так называемой президентской больницы. Отвечая на вопросы аудитории, Лукашенко опроверг информацию о закрытости республиканского клинического медицинского центра в Ждановичах для рядовых граждан. "Президентская больница! Слушайте, я в этой больнице ни разу не был", - признался Лукашенко, пояснив, что любой желающий может получить помощь в этом медцентре, но не за бюджетные деньги, то есть бесплатно, а оплатив предоставленные услуги.

Одна из студенток поинтересовалась, чему бы еще хотел президент научиться в жизни, ведь его работа требует постоянного самосовершенствования. Лукашенко ответил, что как президент он разбирается в различных отраслях, однако владеет общими знаниями, не так глубоко погружен во все вопросы, как специалисты. "Речь, наверное, идет не о том, чтобы расширить свои познания, а чтобы их углубить", - полагает он, добавив, что "иностранный язык, английский, наверное, изучать уже не станет". Хотя и считает это для себя очень большим недостатком. "Вернуться к музыке… Пусть уже младший сын этим занимается. Попробовал несколько композиций и обнаружил, что вообще не попадаю по клавишам - просто забыл".

А еще президент признался в любви к природе и заботе об охране окружающей среды. Самое большое достоинство страны, по его словам, то, что она очень красивая - синеоокая. "Как деревенский человек, выросший возле леса, постоянно видевший поля, я люблю природу, - сказал Лукашенко. - Мое кредо - это природа, чистота природы, это деревья, которые я заставляю высаживать всех: начиная от членов правительства и заканчивая студентами и школьниками". На особом контроле президент держит и вопрос использования земель сельхозназначения. "Мы должны сберечь то, что нам досталось от наших предков", - утверждает глава государства.