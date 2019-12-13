МИД: Лавров не покидал саммит в Париже из-за "троллинга Зеленского"

В России опровергли сообщения о том, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров якобы досрочно покинул "нормандский" саммит в Париже из-за "троллинга Зеленского". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский "жестко троллил Лаврова, чем буквально довел его до синего каления". Украинские СМИ поспешили предположить, что именно поэтому российский министр не появился на итоговой пресс-конференции.

"В тот момент, когда "Зеленский доводил Лаврова до "синего каления", Сергей Викторович летел в самолете в Вашингтон (для встречи с госсекретарем Майклом Помпео - примечание "РГ")", - написала Захарова.