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13.12.2019 20:51
Рубрика: Власть

На пресс-конференцию Путина аккредитовалось рекордное количество журналистов

Текст: Кира Латухина

Почти 1900 представителей СМИ аккредитованы на большую пресс-конференцию президента. Это очередной рекорд.

Для Владимира Путина это уже пятнадцатое общение с прессой. Мероприятие пройдет в Москве, в Центре международной торговли, в четверг, 19 декабря, и начнется в 12.00. Wi-fi будет бесплатным, планируется буфет и шаттлы от станции метро Выставочная.

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Точное число получивших аккредитацию - 1895 представителей российских и иностранных СМИ. В прошлом году было 1702 журналиста.

Традиционно приглашенные в зал стремятся всеми возможными способами - иногда даже экзотическими - привлечь внимание главы государства и задать вопрос. Но в Кремле просят не приносить плакаты размером более формата А4 (210мм х 297мм), так как это мешает фотографам и операторам.

Такие пресс-конференции Путин обычно проводит в декабре, и всегда они длятся не один час. Рекорд был в 2008 году: четыре часа сорок минут. В прошлом году с журналистами глава государства беседовал три часа сорок пять минут.

Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24", Первый канал, радиостанции "Маяк", "ВестиFM" и "Радио России".

Власть Работа власти Госуправление Президент Пресс-конференция Владимира Путина 2019 года

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