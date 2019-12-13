Назван самый бедный регион Германии

Некогда самый развитый в промышленном плане регион ФРГ - Рур - за последние 20 лет существенно "сдал" свои позиции. Об этом говорится в докладе правительства Германии, посвященном проблеме бедности, сообщает euronews. Согласно исследованию, Германия больше не делится на богатый запад и бедный восток.

Несмотря на то, что в стране с каждом годом формально все меньше граждан, живущих за чертой бедности, в ряде регионов этот показатель зашкаливает.

На первом месте в "черном списке" находится именно Рурская область, расположенная на западе. По официальной статистике, средняя зарплата здесь почти в два раза ниже, чем в Баварии, которая на данный момент остается самой благополучной землей Германии.