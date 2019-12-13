Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились

Предыдущие переговоры состоялись в Вене 28 ноября, с участием министра энергетики России Александра Новака. Также тема поставок и транзита российского газа поднималась во время встречи президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже. На ней российский лидер предложил Украине 25% скидку на газ при условии "честной совместной работы".

Заключению нового контракта сильно мешают судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины". Российская сторона неоднократно предлагала аннулировать взаимные претензии и выражала готовность начать прямые поставки газа на Украину по сниженным ценам.