По новой сделке Китай будет покупать гораздо больше продукции в США

Рост объемов закупки продукции США - обязательное условие новой торговой сделки, совершенной Вашингтоном и Пекином. Ожидается, что за два года объем закупки должен вырасти на 200 млрд долларов, передает РИА Новости итоги брифинга представителя Белого дома.

"У нас есть специфические обязательства Китая, которые они взяли на себя​​​, - сообщил чиновник. - Это, как минимум, увеличение покупок на минимум 200 миллиардов долларов в ближайшие два года".

Одна из основных статей - продукция агропрома.

"Мы ожидаем, что Китай приобретёт сельскохозяйственных товаров на 40-50 миллиардов долларов в год, - сообщили в Белом доме. - В сравнении с показателями 2017 года это существенный рост".