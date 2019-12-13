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13.12.2019 15:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве задержали пятерых боевиков ИГ, готовивших теракты

Текст: Александр Степанов
Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Москве пятерых боевиков ИГ (международная террористическая организация, запрещенная в РФ), которые планировали провести серию террористических актов.

Как сообщили в ФСБ РФ, в группу террористов входили два гражданина РФ и три уроженца стран Центральной Азии.

ФСБ задержала подозреваемого в финансировании терроризма

При обыске у задержанных изъяли средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ. Так же оперативники обнаружили схрон террористов, в котором находился автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Боевики арестованы, ведется следствие.

Видео: RT

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