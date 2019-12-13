В Москве задержали пятерых боевиков ИГ, готовивших теракты

Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Москве пятерых боевиков ИГ (международная террористическая организация, запрещенная в РФ), которые планировали провести серию террористических актов.

Как сообщили в ФСБ РФ, в группу террористов входили два гражданина РФ и три уроженца стран Центральной Азии.

При обыске у задержанных изъяли средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ. Так же оперативники обнаружили схрон террористов, в котором находился автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Боевики арестованы, ведется следствие.

Видео: RT