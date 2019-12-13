Названы победители литературной премии "Дальний Восток" имени Арсеньева

В рамках "Дней Дальнего Востока в Москве" в Российском фонде культуры подвели итоги первого сезона общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева по трем номинациям.

Возглавляемое писателем и депутатом Госдумы Сергеем Шаргуновым жюри, в которое входят Вадим Левенталь, Ольга Погодина-Кузьмина, Лев Данилкин, Алексей Варламов, Евгений Водолазкин, Анастасия Орлова, Юрий Нечипоренко, Андрей Рудалев, Александр Колесов (директор издательства "Рубеж"), Виктор Шалай (директор музея-заповедника "Владивостокская крепость") выбрало из трех коротких списков по три произведения в каждом, следующих победителей:

- Андрей Геласимов, "Роза Ветров" - "Длинная проза"

- Анатолий Слепцов, "Честные люди. Быков мыс" - "Короткая проза"

- Анастасия Строкина, "Кит плывёт на север" - "Проза для детей""

"Мы не делили писателей на дальневосточных, европейских, северных и так далее, - подчеркнул Шаргунов, подытоживая работу жюри. - Это все разные части нашей великой русской литературы".

Победитель в каждой из номинаций получит по 500 тысяч рублей.

Общероссийская литературная премия "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева учреждена по инициативе Юрия Трутнева, заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента страны в Дальневосточном федеральном округе.

Одну из номинаций, за вклад в культуру Дальнего Востока, полпред финансирует лично. Ее получил писатель Владимир Серкин.

"Мы пригласили вас в этот зал для того, чтобы сказать спасибо за то, что вы делаете", - сказал Трутнев сказал, выступая на церемонии и обращаясь ко всем награжденным.

Другую специальную премию, за вклад в современную культуру Дальнего Востока, вручил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он сообщил, что в Приморье ведется работа по подготовке нового четырехтомника Владимира Арсеньева. Премию же получил владивостокский писатель, ревнитель дальневосточной идентичности Василий Авченко.

"Нас стали называть Дальневосточный литературный гектар, - пошутил, закрывая вечер, вдохновитель премии Вячеслав Коновалов. - Мы целый год пахали на этом гектаре, и вот пришла пора собирать первый урожай. Мы зовем присоединиться к нам всех. А плуг - за мной".