СК начал проверку по факту отравления малолетнего ребенка наркотиками

По факту отравления трехлетнего мальчика гашишем в столице следственные органы начали проверку. Об этом сообщает сайт СК России по Москве.

Следователи устанавливают обстоятельства и причину произошедшего. В частности, будет проверена семья ребенка, его условия жизни и воспитания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Пока по данным следователей, 11 декабря в одну из столичных больниц привезли с отравлением трехлетнего мальчика. В его крови обнаружили наркотики. После проведения ряда процедур жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее родители ребенка заявили СМИ, что наркотик в доме оставил друг, приходивший в гости. Когда ребенок обнаружил и попробовал находку, родители не заметили.