В московском зоопарке уснули тушканчики

Четыре больших тушканчика и один длинноухий в Московском зоопарке впали на днях в спячку. Ее необходимые условия - температура 2-4 градуса в специальной холодильной камере. И так три-четыре месяца.

В этом году погружение в спячку задержалось из-за аномально теплой осени. Год назад, например, тушканчики спали уже в конце сентября и не просыпались до середины марта, а в этом году угомонились лишь к середине декабря. В природе время спячки у них тоже "плавает", есть корм, можно бодрствовать даже при похолодании. А если еды мало, лучше пораньше заснуть, чтобы не расходовать попусту накопленные за лето жиры.

- Наши специалисты стремятся, чтобы жизненные циклы тушканчиков были такими же, как и у их сородичей, обитающих в дикой природе, - рассказывает генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. - Например, в весенне-летний период тушканчики получают много растительных зеленых кормов - морковь, яблоки, свежая трава. Во второй половине лета и в начале осени, когда грызунам полагается отъедаться и готовиться к спячке, большую часть их ежедневного меню составляют высокопитательные корма - зерновая смесь с преобладанием семечек подсолнечника. И к моменту, когда будет пора погрузиться в спячку, животные набирают достаточный вес, чтобы без каких-либо проблем для организма проспать 4-4,5 месяца.

Вес больших тушканчиков накануне спячки - 400 грамм. Во время спячки они могут потерять около 1/4 своей массы. А длинноухий тушканчик совсем миниатюрен: его вес к моменту спячки - 75 грамм, а после пробуждения - 45.

Специалисты, работающие с грызунами, не дают им уснуть, если они не нагуляли оптимальный "зимний" вес.

При подготовке к периоду спячки в помещении, где живут тушканчики, постепенно снижается температура. Когда они готовы уснуть, зоологи помещают каждого в персональный деревянный бокс, обитый поролоном, и затем отправляют в холодильную камеру.

Всю зиму раз в неделю их взвешивают. Максимально деликатно достают из холодильника, осматривают, измеряют массу и другие жизненные показатели. Если все в порядке и потеря веса идет постепенно, то тушканчика возвращают в холодильную камеру. Если же тушканчик слишком быстро худеет, его будят, обследуют и начинают докармливать.

По окончании периода спячки зверьков извлекают из холодильника и очень аккуратно будят. Процесс пробуждения длится несколько часов и проходит в специальном вольере. У проснувшихся тушканчиков весной хороший аппетит и большая резвость. А пока - спокойной зимней ночи.