Капитан сахалинского судна попал под следствие за 105 тонн минтая

Уголовное дело по факту нарушения законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ возбуждено в отношении капитана РМС "Каролина-77", приписанного к сахалинскому порту Невельск,

28 ноября пограничники обнаружили на судне более 105 тонн минтая, не учтенного в промысловой документации. Заметив осмотровую группу, рыбаки попытались сбросить в море брикеты с морским окунем. Позже выяснилось, что на российском судне работали иностранные граждане, не имеющие разрешения на работу в РФ, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.

30 ноября РМС "Каролина-77", принадлежащее ООО "Миккор ЛТД", отконвоировали на рейд сахалинского порта Корсаков, где до 5 декабря проводился полный пересчет находящейся на борту рыбопродукции.

Минтай с этого судна, незаконно добытый в Западно-Беринговоморской подзоне, передан на ответственное хранение до принятия правового решения.

РМС "Каролина" сейчас под арестом на рейде порта Корсаков. В отношении не имеющих разрешений на работу в РФ иностранцев проводится проверка.

Как отметили в пресс-службе погрануправления, судовладельца задержанного РМС уже привлекали к административной ответственности за нарушение правил рыболовства в мае этого года.

Тогда 22 тонны незаконно добытого минтая с судна "Каролина-33" передали в собственность государства. Предприятию назначили штраф в размере более 600 тысяч рублей, а капитана оштрафовали на 14,8 миллиона рублей.