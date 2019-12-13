В ЕАО полицейский избил двух задержанных

Житель Биробиджана заявил в полицию, о том, что его избил сотрудник МВД. Следователи установили, что подозреваемый в спецприемнике заковал двух задержанных в наручники, а после начал бить.

Как сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области, полицейского уже задержали. Возбуждено два уголовных дела о совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с применением специальных средств и насилия (пункты "а, б" части 3 статьи 286 УК РФ).

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

