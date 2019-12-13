В Приамурье сломанную электроопору "починили" изолентой и пластырем

Черной изолентой и медицинскими пластырями решили заклеить трещины на электроопоре неподалеку от школы №5 в городе Зея Амурской области. Фото "отремонтированного" столба разместил один из местных пабликов в Сети.

Примечательно, что четыре дня назад в том же аккаунте уже публиковалось фото покрывшейся трещинами опоры. Тогда подписчики в комментариях в шутку заявили, что сейчас столб просто заклеят скотчем. Кто решил воплотить эту идею, пока не известно.

"Плохо, сейчас подорожника нет, а так бы рану махом затянуло...", "Зеленкой помажьте еще", - стали рекомендовать в отзывах к новому посту. Другие комментаторы были настроены менее позитивно: "Это смешно, пока не упал и никого не убил".

К обсуждению присоединились и представители ДРСК "Амурские электрические сети". Они заявили, что о повреждении опоры не знали, но теперь оперативно проведут нормальный ремонт. По их предположениям, столб повредил автомобиль, позже скрывшийся с места ДТП.

"Подобные повреждения высоковольтных опор смертельно опасны для жизни окружающих. Можно, конечно, веселиться и шутить по этому поводу, но лучше сообщать в компанию", - подчеркнули энергетики.

Правда это оправдание устроило не всех. Уже в следующем комментарии местные жители отметили, что первые трещины на этом столбе появились еще в 2017 году.