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13.12.2019 09:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье сломанную электроопору "починили" изолентой и пластырем

Текст: Дина Непомнящая

Черной изолентой и медицинскими пластырями решили заклеить трещины на электроопоре неподалеку от школы №5 в городе Зея Амурской области. Фото "отремонтированного" столба разместил один из местных пабликов в Сети.

Примечательно, что четыре дня назад в том же аккаунте уже публиковалось фото покрывшейся трещинами опоры. Тогда подписчики в комментариях в шутку заявили, что сейчас столб просто заклеят скотчем. Кто решил воплотить эту идею, пока не известно.

Фото: iStock
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"Плохо, сейчас подорожника нет, а так бы рану махом затянуло...", "Зеленкой помажьте еще", - стали рекомендовать в отзывах к новому посту. Другие комментаторы были настроены менее позитивно: "Это смешно, пока не упал и никого не убил".

К обсуждению присоединились и представители ДРСК "Амурские электрические сети". Они заявили, что о повреждении опоры не знали, но теперь оперативно проведут нормальный ремонт. По их предположениям, столб повредил автомобиль, позже скрывшийся с места ДТП.

"Подобные повреждения высоковольтных опор смертельно опасны для жизни окружающих. Можно, конечно, веселиться и шутить по этому поводу, но лучше сообщать в компанию", - подчеркнули энергетики.

Правда это оправдание устроило не всех. Уже в следующем комментарии местные жители отметили, что первые трещины на этом столбе появились еще в 2017 году.

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Столб с трещиной ⚡ в районе пятой школы, который уже был главной темой обсуждения нашего паблика, дождался позитивных перемен! ⠀ Сурово - черной изолентой и пластырями - произведен ремонт. Кстати, подобный совет был дан в комментариях к первому посту нашей подписчицей. По ее утверждению, после ремонта скотчем столб простоит "лет триста". Пошутил кто-то? Или соответствующие службы слишком буквально восприняли рекомендацию подписчиков "Зея.Вестник"? ⠀ Думаю, скоро все будет известно 😌

Публикация от Новости: Зея и Зейский район (@zvestnik)

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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