Во Владивостоке на пожаре погибли два человека

В 23:27 в четверг по местному времени в пожарно-спасательную службу Владивостока поступила информация о том, что на улице Проселочная горит одноэтажное кирпичное здание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

В 23:41 на место прибыли первые пожарные расчеты. Из-за сильно задымления было решено привлечь к тушению сотрудников газодымозащитной службы.

Внутри строения огнеборцы нашли двух человек без признаков жизни.

В 23:58 пожар, площадь которого составила 30 квадратных метров, был локализован, в 00:58 - полностью ликвидирован.