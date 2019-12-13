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13.12.2019 05:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке на пожаре погибли два человека

Текст: Анна Бондаренко

В 23:27 в четверг по местному времени в пожарно-спасательную службу Владивостока поступила информация о том, что на улице Проселочная горит одноэтажное кирпичное здание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

В Туве четыре человека отравились угарным газом

В 23:41 на место прибыли первые пожарные расчеты. Из-за сильно задымления было решено привлечь к тушению сотрудников газодымозащитной службы.

Внутри строения огнеборцы нашли двух человек без признаков жизни.

В 23:58 пожар, площадь которого составила 30 квадратных метров, был локализован, в 00:58 - полностью ликвидирован.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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