Жителю Камчатки дали 17 лет за убийство пенсионера из мести

Камчатский краевой суд оставил без изменений приговор 32-летнему жителю села Паратунка Елизовского района. Мужчина признан виновным в убийстве 80-летнего соседа, сообщает прокуратура региона.

В апреле 2019 года, обвиняемый шел пьяным по тропинке, ведущей к его дому, поскользнулся на льду и упал. Посчитав, что в случившемся виноват 80-летний сосед по дому, который по своей инициативе чистил от снега эту дорожку, подсудимый решил выяснить с ним отношения и пришел в здание администрации поселка, где пенсионер работал сторожем.

Мужчина решил отомстить соседу, забрав ноутбук и устроив поджог в здании. В ответ на сопротивление сторожа преступник жестоко избил его. В результате множественных тяжких телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Единодушным вердиктом присяжных подсудимый признан виновным по всем преступлениям. Приговором Елизовского районного суда обвиняемому было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет колонии строгого режима.

В апелляционной жалобе осужденный, признавая хищение ноутбука, настаивал на своей непричастности к смерти человека и поджогу сельской администрации, утверждая, что доказательств его виновности по делу не установлено, просил его оправдать и смягчить наказание. Но проверив законность судебного решения, Камчатский краевой суд не нашел оснований для вмешательства в приговор суда и оставил жалобу без удовлетворения.