Представительство Пензенской области откроется в китайском Сиане

В рамках международной бизнес-миссии в Китае подписано соглашение об открытии Представительства Пензенской области в городе Сиань.

Этот старинный город насчитывает трехтысячелетнюю историю и расположен в провинции Шэньси. В наши дни Сиань является важным центром культуры, образования и промышленности для центральных и северных регионов Китая. Не случайно он был выбран для налаживания экспортных связей.

Пензенскую делегацию возглавил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов. В нее также вошли генеральный директор "Станкомашстрой" Олег Кочетков, директор "Моторные технологии" Ольга Изранова, генеральный директор ООО "Регион-сахар" Константин Ходосов и представители других экспортно-ориентированных компаний.

Для китайского бизнес-сообщества состоялась презентация инвестиционного и промышленного потенциала Пензенской области на площадке китайско-российского инновационного парка "Шелковый путь".

В формате прямого общения прошли встречи с представителями китайских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с пензенским бизнесом в части организации экспортных поставок продукции в КНР. В перспективе планируется организация экспортных перевозок в страны Азиатского-Тихоокеанского региона, которые входят в "шанхайскую восьмерку".

Пензенские производители заинтересованы в постоянных поставках в Китай современного оборудования, обрабатывающих станков, продуктов питания - это растительные масла, кондитерские изделия, уже полюбившиеся китайским потребителям, мясо свинины, дефицит которой испытывает китайский рынок, а также птицы и полуфабрикатов из нее.

Вторая делегация из Пензы, которую возглавил первый зампред правительства Пензенской области Виктор Кувайцев, посетила провинцию Аньха. В городе Хэфэй начала работу V совместная рабочая группа представителей разных регионов России, заинтересованных в торговле с Китаем. В нее вошли Нижегородская, Ульяновская, Оренбургская, Воронежская, Пензенская области и Москва. Рабочая группа сформирована в рамках международного проекта "Волга-Янцзы", который направлен на развитие взаимовыгодного сотрудничества между регионами Приволжского федерального округа и китайскими провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы.

Как отметил на встрече первый заместитель губернатора народного правительства провинции Аньхой Дэн Сянян, в этом году наши страны отметили 70-летие плодотворного делового сотрудничества. Следующий год для Китая и России станет годом сотрудничества в области научно-технических инноваций.

рамках рабочей группы запланировано посещение высокотехнологичных компаний провинции Аньхой, ведущих вузов провинции, а также проведение презентаций для поиска потенциальных партнеров в реализации новых совместных проектов.

В состав делегации Пензенской области также вошли начальник управления международных связей Пензенского государственного университета Ольга Мещерякова и руководитель департамента привлечения инвестиций Корпорации развития Пензенской области Юлия Кирейчева.

В этом году Пензенская область вошла в десятку самых активных регионов по экономическим отношениям с Китаем, по версии исследования группы iMARS. Товарооборот Пензенской области с Китаем в прошлом году составил 68,3 миллиона долларов. За десять месяцев этого года он вырос на пять процентов, но это пока не окончательные данные.

В настоящее время Пензенская область активно экспортирует в Китай кондитерские изделия и сахар, какао и продукты из него, растительное масло, древесину, электрические машины и другие товары. В этом году экспортные поставки из Пензенской области идут в 95 стран мира. Экспортируется продукция по 73 из 97 возможных групп товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.