Путин назвал главное событие 2020 года

Во время общения с работниками "КамАЗа" в Набережных Челнах президент РФ Владимир Путин назвал самое значимое событие следующего года. По его мнению, им станет 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

"Это совершенно очевидно для всех нас", - сказал Путин, говоря о юбилее Победы как о важнейшем событии нового года.

На вопрос про самое важное событие уходящего года Путин ответил: "Когда новый день начинается, я уже забываю, чем закончился предыдущий. Очень много идет прямо с колес".

"Уходящий год был таким трудовым. Важно проанализировать все, что произошло в году уходящем, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и каждого человека. Самое главное - это сфера экономики, социальная сфера, надо добиваться того, чтобы люди жили лучше, чтобы реальные доходы повышались", - заявил глава государства.