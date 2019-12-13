Путин назвал недостаточными меры по поддержке демографии

Меры по поддержке рождаемости будут совершенствоваться. Об этом заявил президент в Набережных Челнах на встрече с работниками "КамАЗа".

Существующие меры создают уверенность, но этого недостаточно, считает Владимир Путин. "Будем дальше совершенствовать все эти механизмы", - заверил он.

Выплаты за первого и второго ребенка повышены, продлено действие программы маткапитала, расширяется практика выплаты пособий в регионах с неблагоприятной демографией и есть еще целый ряд мер.

"Мы считаем, что это должно помочь людям планировать свою семью и увеличивать количество детей в семье", - сказал Путин.