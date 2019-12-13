Путин назвал риски искусственного снижения ставки по ипотеке

Ставку по ипотеке снижать, конечно, нужно, но не искусственно. Об этом президент заявил работникам завода двигателей группы "КамАЗ".

"Искусственно это делать опасно, - заметил Владимир Путин. - Ипотечная ставка, и вообще любая ставка банка связана с конкретными условиями и, в первую очередь, с инфляцией".

Глава государства привел пример: в 1990-е рост цен был 200-300 процентов в год, в начале 2000-х годов показатель инфляции снизился, но был двузначным. "От этого пляшут все ставки", - сказал он. Сейчас же ситуация уникальная, в истории страны не было еще инфляции на уровне 3,5 процента.

Центробанк уже четыре раза снижал ключевую ставку, от которой зависят ставки по кредитам. А неаккуратное обращение с процентными ставками может негативно повлиять на инфляцию. "Это тонкая вещь, которая зависит от темпов экономического роста, от качества экономического роста", - пояснил Путин.

"Невозможно так вот щелчком решить, нужна взвешенная, спокойная, грамотная экономическая политика", - подчеркнул глава государства.

Сейчас средняя ставка по ипотеке на 2,5-3 процентных пункта больше, чем ключевая ставка ЦБ - 6,5 процента. Ближайшая цель на несколько лет - снизить стоимость ипотечных кредитов с 8,9 процента годовых до 7,9 процента.

Еще Путин напомнил о программах льготной ипотеки для молодых семей по стране и молодежи Дальнего Востока.