Путин обещал продолжить поддержку моногородов

Фонд поддержки моногородов не прекратит работу и будет получать финансирование, а соответствующая программа будет обновлена и вновь заработает в следующем году, заявил Путин работникам "КамАЗа" во время посещения завода в Набережных Челнах.

"Фонд поддержки моногородов продолжает работать. В ближайшие три года ему по 5,5 миллиарда будет выделяться", - сказал Путин, когда один из рабочих посетовал на закрытие программы по моногородам и попросил помощи.

Хотя программу в прошлом году действительно решили приостановить, это не значит, что ее закроют. Цель - "обновить, сделать более дееспособной, более эффективной", - пояснил глава государства, заверив, что программа продолжится в первом квартале следующего года.