Путин поднялся в кабину нового "КамАЗа"

Самые новые разработки группы "КамАЗ" осмотрел президент во время посещения завода в Набережных Челнах. Среди них - прототип нового грузовика "Камаз-2020".

Главу государства сопровождали министр промышленности и торговли Денис Мантуров, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, глава "КамАЗа" Сергей Когогин, глава Татарстана Рустам Минниханов и первый президент республики Минтимер Шаймиев.

Новый "Камаз", который показали президенту, оснащен гибридной трансмиссией, у него улучшена аэродинамика и даже есть электронные зеркала, микроволновка и мультиварка в кабине, умывальник и холодильник. В грузовике есть беспилотные технологии и солнечные батареи. "Супер", - похвалил Владимир Путин.

Еще президенту продемонстрировали грузовик нового семейства "Камаз 54901" с кабиной К5, который появится в серии в 2020 году. Глава государства расписался на одной из машин. Также Путин осмотрел модель беспилотного самосвала, грузовик на газу и салон беспилотного шаттла для городских перевозок.

Затем глава государства посетил завод по производству каркасов кабин для грузовиков "Даймлер Камаз Рус", открытый на базе "КамАЗа". При этом Владимир Путин и глава правления "Daimler Trucks and Buses" Мартин Даум разговаривали на немецком.