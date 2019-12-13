Путин сравнил "КамАЗ" с птицей Феникс

Завод "КамАЗ" восстал после развала, как птица Феникс, сравнил президент на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым и гендиректором "КамАЗа" Сергеем Когогиным в Набережных Челнах.

Глава государства, оказалось, прекрасно помнит, в каком состоянии было производство в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Предприятие подкосил пожар, завод по производству двигателей был просто уничтожен. "И то, что за эти годы произошло: как птица Феникс, завод восстал и приобрел совершенно иные очертания не только внешне, но и по содержанию, и качеству", - похвалил президент.

Владимира Путина впечатлило, что здесь уже производят не просто грузовики, но и беспилотный транспорт.

Чемезов попросил помочь с дополнительным финансированием на развитие производственных мощностей "КамАЗа". За три года в модернизацию производства вложено около 54 млрд рублей. Но надо строить вторую очередь на заводе двигателей, модернизировать литейное производство, завод мостов, перечислил глава "Ростеха". Путин спросил, сколько нужно и на какой срок. Как уточнил Когогин, основные инвестиции запланированы на 2021-2023 годы, в год необходимо примерно 12-13 млрд рублей.