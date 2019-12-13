Путин сравнил Набережные Челны со своей малой родиной

Татарстанский город Набережные челны, моногород-вотчину "КамАЗа", президент сравнил со своим родным Санкт-Петербургом: с вертолета они очень похожи по архитектуре.

На заводе двигателей один из работников рассказал главе государства, что многие переезжают в другие города, в том числе в Санкт-Петербург, и далеко не всегда возвращаются обратно. Сам он долго жил в городе на Неве, но уехал в Набережные Челны обратно по обстоятельствам.

"Я к вам летел из аэропорта на вертолете, уже стемнело, в 5 часов уже темнеет, - заметил Владимир Путин. - И обратил внимание на то, что город с вертолета очень красиво выглядит, особенно вечером: ровные улицы, проспекты, хорошие развязки".

"Мне сразу пришло в голову, что в этом смысле это похоже на Петербург", - сравнил президент. "Коллеги подсказали, что архитекторы из Петербурга его в свое время планировали", - добавил он.