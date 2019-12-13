В Башкирии высокопоставленного чиновника задержали за взятку в 3 млн

Директор департамента экономического развития аппарата правительства Республики Башкортостан обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Чиновник частично признал свою вину. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

По версии следствия, обвиняемый в декабре 2019 года потребовал от акционерного общества передать ему три миллиона рублей за то, чтобы ускорить оплату региональным минземимуществом работы, выполненные предприятием в рамках госконтрактов, а также за общее покровительство. Чиновника задержали сотрудники регионального управления ФСБ с поличным сразу после получения денег.

В следкоме уточнили, что первоначальные следственные действия уже проведены, обвинение предъявлено по части 6 статьи 290 УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.