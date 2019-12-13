В Чебоксарах студентка изрезала ножом сотрудницу колледжа

В столице Чувашии 17-летняя студентка набросилась с ножом на заведующую отделением Чебоксарского экономико-технологического колледжа. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Чувашии.

Как пояснили в ведомстве, пострадавшая получила поверхностные раны лица и рук. Сейчас она в больнице, угрозы для жизни нет. Студентку задержали, сейчас устанавливают мотивы ее поступка. Есть предположение, что у нее были проблемы с психикой.

Сейчас идет расследование всех обстоятельств. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.