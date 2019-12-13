В Кирове за кражу 34 миллионов осудили группу экс-чиновников

Вынесен приговор четырем бывшим чиновникам администрации Кирова, которые похитили более 34 миллионов рублей, выделенных на программу "Мама. Я пришел" и развитие городского транспорта. Об этом сообщила прокуратура региона.

Как установил Первомайский районный суд Кирова, они, занимая с 2010 по 2018 год руководящие должности в администрации Кирова и подведомственных ей ООО и бюджетного учреждения, создали организованную группу, которая в течение длительного времени похищала муниципальные деньги.

Бывший депутат Кировской городской думы Дмитрий Никулин в сговоре с бывшими директорами ООО "Электронный проездной" Анатолием Ганьбой и директором МБУ "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта" Александром Рыболовлевым, зная, что программное обеспечение для "Мама. Я пришел" не только разработано одной из кировских фирм, но уже и запущен пилотный проект, который успешно реализуется в школах областного центра и дополнительных расходов не требует, похитили деньги, выделенные на ее "разработку" из городского бюджета.

Они же вместе с бывшим начальником отдела транспорта Кирова Олегом Чичибабиным похитили еще деньги, выделенные на реализацию муниципальных программ по развитию транспортной инфраструктуры Кирова. Кроме того, Анатолий Ганьба получил в ООО "Электронный проездной" беспроцентный займ в сумме 20 миллионов рублей, деньги положил в банк, а полученные проценты от вклада на сумму 2,5 миллиона рублей прикарманил.

По данным фактам СУ СКР по Кировской области возбудило уголовное дело по части 4 статьи 160 "Хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере", части 1 статьи 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями". Во время следствия все четверо обвиняемых дали признательные показания, подробно рассказав обо всех обстоятельствах.

В зависимости от роли и степени участия суд назначил им от трех лет до трех лет семи месяцев колонии общего режима. Также они должны будут выплатить администрации Кирова и ООО "Электронный проездной" более 34 миллионов рублей. Осужденные бывшие чиновники взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.