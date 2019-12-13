Новости

Видео: на АЗС женщина-водитель не справилась с заправочным пистолетом 12:30
Стало известно, когда начнется строительство станции метро "Внуково" 12:28
В Германии 25 человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме 12:28
Фото: Сальма Хайек показала Анджелину Джоли без макияжа 12:27
Названы самые оригинальные имена новорожденных в Москве 12:21
Санируемые банки смогут работать с госкомпаниями 12:14
Захарова: Западные СМИ агрессивно продвигают негативный образ России 12:14
В Кирове за кражу 34 миллионов осудили группу экс-чиновников 12:01
Генпрокуратура Беларуси: Все больше детей становятся жертвами киберпреступлений 11:58
В Югре детский сад закрыли на карантин из-за острой кишечной инфекции 11:57
Роман Полански обвинил Харви Вайнштейна в травле 11:55
В Югре мошенницу нашли по татуировке 11:54
Петербуржец открыл стрельбу в магазине из-за сырка 11:51
В Новосибирске создали мощный снаряд для гаубиц 11:48
МИД выразил обеспокоенность ракетными испытаниями в США 11:47
В Красноярске массажистка сломала ноги семимесячной девочке 11:43
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова 11:40
Участники свадебного кортежа устроили стрельбу на улице Петербурга 11:39
Илон Маск придумал, как запустить свой киберпикап в космос 11:36
В Крыму задержали объявленных в международный розыск украинцев 11:35
На Алтае назвали причины пожара, в котором погибли шесть человек 11:31
Испытания запрещенной американской ракеты показали на видео 11:27
На Ставрополье перевернулась маршрутка: шестеро пострадавших 11:20
В Совфеде отметили тенденцию к отказу ЕС от антироссийских санкций 11:16
Жителю Камчатки дали 17 лет за убийство пенсионера из мести 11:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Как выбрать елочную гирлянду
Как выбрать елочную гирлянду
Почему топовые смартфоны не могут держать заряд весь день
Почему топовые смартфоны не могут держать заряд весь день
13.12.2019 12:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кирове за кражу 34 миллионов осудили группу экс-чиновников

Текст: Андрей Андреев (Киров)

Вынесен приговор четырем бывшим чиновникам администрации Кирова, которые похитили более 34 миллионов рублей, выделенных на программу "Мама. Я пришел" и развитие городского транспорта. Об этом сообщила прокуратура региона.

Как установил Первомайский районный суд Кирова, они, занимая с 2010 по 2018 год руководящие  должности в администрации Кирова и подведомственных ей ООО и бюджетного учреждения, создали организованную группу, которая в течение длительного времени похищала муниципальные деньги.

Фото: Николай Марочкин/ТАСС
Киров может остаться без муниципальных автобусов

Бывший депутат Кировской городской думы Дмитрий Никулин в сговоре с бывшими директорами ООО "Электронный проездной" Анатолием Ганьбой и директором МБУ "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта" Александром Рыболовлевым, зная, что программное обеспечение для "Мама. Я пришел" не только разработано одной из кировских фирм, но уже и запущен пилотный проект, который успешно реализуется в школах областного центра и дополнительных расходов не требует, похитили деньги, выделенные на ее "разработку" из городского бюджета.

Они же вместе с бывшим начальником отдела транспорта Кирова Олегом Чичибабиным похитили еще деньги, выделенные на реализацию муниципальных программ по развитию транспортной инфраструктуры Кирова. Кроме того, Анатолий Ганьба получил в ООО "Электронный проездной" беспроцентный займ в сумме 20 миллионов рублей, деньги положил в банк, а полученные проценты от вклада на сумму 2,5 миллиона рублей прикарманил.

По данным фактам СУ СКР по Кировской области возбудило уголовное дело по части  4 статьи 160 "Хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере", части 1 статьи 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями". Во время следствия все четверо обвиняемых дали признательные показания, подробно рассказав обо всех обстоятельствах.

В зависимости от роли и степени участия суд назначил им от трех лет до трех лет семи месяцев колонии общего режима. Также они должны будут выплатить администрации Кирова и ООО "Электронный проездной" более 34 миллионов рублей. Осужденные бывшие чиновники взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров Борьба с коррупцией

Главное сегодня

В Иркутской области представили врио главы региона Игоря Кобзева
Захарова детским стишком ответила на слова Зеленского про газ
Открытое горение на "Адмирале Кузнецове" ликвидировано
Госдума усилила защиту прав участников амнистии капитала
В РФ официально разрешили продавать ювелирные изделия через интернет