В Нижегородской области задержан мужчина, пытавшийся убить свою семью

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, пытавшегося убить свою семью. Об этом сообщает СУ СК по региону.

В ночь с 12 на 13 декабря в квартире дома деревни Большие Поляны Воскресенского района мужчина нанес ножевые раны своей 10-летней дочери, 60-летней матери и 59-летнему отцу после чего сбежал. Пострадавших доставили в районную больницу, состояние девочки и ее бабушки врачи оценивают как тяжелое.

Утром 13 декабря мужчину задержали в Нижнем Новгороде. По предварительной информации, он состоит на учете у психиатра, сейчас с ним работают следователи. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 УК РФ - "Покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего".

В ближайшее время в отношении мужчины будет избрана мера пресечения, расследование продолжается.