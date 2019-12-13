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13.12.2019 15:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области задержан мужчина, пытавшийся убить свою семью

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, пытавшегося убить свою семью. Об этом сообщает СУ СК по региону.

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В ночь с 12 на 13 декабря в квартире дома деревни Большие Поляны Воскресенского района мужчина нанес ножевые раны своей 10-летней дочери, 60-летней матери и 59-летнему отцу после чего сбежал. Пострадавших доставили в районную больницу, состояние девочки и ее бабушки врачи оценивают как тяжелое.

Утром 13 декабря мужчину задержали в Нижнем Новгороде. По предварительной информации, он состоит на учете у психиатра, сейчас с ним работают следователи. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 УК РФ - "Покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего".

В ближайшее время в отношении мужчины будет избрана мера пресечения, расследование продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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