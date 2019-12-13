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13.12.2019 15:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пензе вынесли приговор свидетелям Иеговы

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

В Пензе осужден 55 летний местный житель за создание запрещенного в России религиозного объединения Свидетелей Иеговы "Арбеково, Пенза", которое ранее было признано судом экстремистским.

В Томске руководителя "Свидетелей Иеговы" посадили на шесть лет

Вместе с ним к условным срокам приговорены пять его последователей, которые участвовали в деятельности объединения.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, религиозная община действовала с сентября 2017 по июль 2018 года в Пензе. Она проводила религиозные собрания и занималась проповеднической деятельностью. Была изъята религиозная литература, в том числе экстремистского содержания, а также специальные бланки для оформления отказа от медицинского вмешательства по переливанию крови даже при экстренных показаниях. При этом община применяла меры конспирации.

Судом также установлено, что подсудимый собирал денежные средства в виде пожертвований.

В ходе судебных заседаний обвиняемые свою вину не признали.

Согласно собранным доказательствам, суд назначил организатору общества наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его подельникам назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, а также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 8 месяцев каждому.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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