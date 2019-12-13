В Пензенской области в ДТП пострадали пятеро школьников

На автомобильной дороге близ села Чемодановка Пензенской области произошло ДТП с микроавтобусом, перевозившим школьников. Он стоял на обочине, когда в него врезался следовавший по той же полосе грузовой "ГАЗ".

От удара школьный автобус вынесло на обочину, к счастью, он не перевернулся. В нем находились пятеро детей в возрасте от 12 до 9 лет и пожилая женщина.

Как уточнили в УГИБДД по Пензенской области, дети были доставлены в областную десткую больницу имени Филатова.

Четверо из них после осмотра медиками покинули лечебное заведение. Один 12-летний мальчик находится на обследовании. Угрозы жизни ребенка нет.

По факту ДТП проводится проверка.