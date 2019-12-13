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13.12.2019 19:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пензенской области в ДТП пострадали пятеро школьников

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Пензенской области Фото: Пресс-служба УГИБДД по Пензенской области
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Пензенской области

На автомобильной дороге близ села Чемодановка Пензенской области произошло ДТП с микроавтобусом, перевозившим школьников. Он стоял на обочине, когда в него врезался следовавший по той же полосе грузовой "ГАЗ".

Фото: Управление ГИБДД по Пензенской области
В Пензенской области в ДТП с участием автобуса погиб человек

От удара школьный автобус вынесло на обочину, к счастью, он не перевернулся. В нем находились пятеро детей в возрасте от 12 до 9 лет и пожилая женщина.

Как уточнили в УГИБДД по Пензенской области, дети были доставлены в областную десткую больницу имени Филатова.

Четверо из них после осмотра медиками покинули лечебное заведение. Один 12-летний мальчик находится на обследовании. Угрозы жизни ребенка нет.

По факту ДТП проводится проверка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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