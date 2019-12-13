В Саратовской области начали поиски матери вмерзшего в лед младенца

В Саратовской области возбуждено уголовное дело после обнаружения в одном из водоемов тела новорожденной девочки, вмерзшей в лед.

Как уже рассказывала "РГ", страшную находку сделали дети, которые играли на берегу реки Еруслан. В двух метрах от берега они заметили труп, вмерзший в лед. Местный житель, которого ребята позвали на помощь, достал из реки тело новорожденной девочки.

По оценке экспертов тело ребенка длительное время находилось в воде. Как сообщает пресс-служба областного управления СК, возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка.

- Следователи вместе с полицией выясняют обстоятельства происшедшего, проводятся экспертизы, устанавливается мать ребенка, - информирует пресс-служба ведомства.