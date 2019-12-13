Начальник пожарной части в Хакасии пойдет под суд за поджоги

Прокуратура Аскизского района Хакасии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу начальника одной из пожарный частей, которому предстоит суд за несколько поджогов в селе Балыкса.

По версии следствия, в августе 2019 обвиняемых поджег деревянный четырехквартирный дом - его, к счастью, успели потушить. В сентябре он поджег баню - и она сгорела полностью. А в октябре начальник пожарной части совершил сразу три поджога.

Как сообщают местные СМИ, пиромана вычислили по записи камеры наблюдения на здании местной школы. Злоумышленник попал на видео, когда пытался поджечь неподалеку гараж. При поимке он заявил, что таким образом проверял боевую готовность своих подчиненных.

Общий ущерб, который он причинил владельцам строений, превышает полмиллиона рублей.

В пресс-службе прокуратуры по Республике Хакасия уточнили, что дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога) в ближайшее время будет направлено в суд.