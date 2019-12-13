В Алтайском крае при пожаре погибли четверо детей и двое взрослых

В Алтайском крае во время пожара погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ЧП.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании частного дома в селе Глубокое Завьяловского района поступило на пульт дежурного примерно 06:42 по местному времени. Понадобилось более двух часов, чтобы ликвидировать пожар полностью, были привлечены 28 человек и 12 единиц техники.

- Предположительно, в жилище находились шесть человек, четверо из которых дети, - пояснила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, им предстоит установить все обстоятельства произошедшего и причины возгорания, а также личности погибших.

Еще до выяснения причин возгорания губернатор края Виктор Томенко поручил провести обход всех неблагополучных и многодетных семей, чтобы проверить исправность печного отопления и состояние электропроводки. Кроме того, министерство соцзащиты региона должно ускорить работы по установке пожарных извещателей в домах многодетных и неблагополучных семей.