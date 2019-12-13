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13.12.2019 10:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе осудили семью рабовладельцев

Текст: Наталья Граф

Мариинский городской суд в Кемеровской области вынес приговор матери и сыну, использовавшим рабский труд.

Жительница Мурманска освободилась из рабства в Дагестане

Как было установлено в суде, 58-летняя жительница города Мариинска и ее 27- летний сын в 2015 году фактически взяли в рабство девушку, страдающую психическим заболеванием. Они отобрали у нее паспорт и заставили трудиться на себя. За малейшую провинность домработницу унижали и избивали.

Как уже писала "РГ", попросить о помощи несчастной было невозможно. На улицу жертву выводили строго под присмотром, в халате и тапочках. Но однажды ей все-таки удалось пожаловаться соседям, которые и обратились в полицию. Оперативники освободили узницу, а ее хозяева скрылись. Их задержали на территории Иркутской области, доставили в Кузбасс и арестовали.

На Дону задержаны подозреваемые в использовании рабского труда

- Подсудимых признали виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 127.2 УК РФ "Использование труда человека, совершенное с применением насилия", - сообщает прокуратура Кемеровской области.

По решению суда матери назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, ее сыну - три года шесть месяцев лишения свободы. Отбывать его они будут в исправительной колонии общего режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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