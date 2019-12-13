В Кузбассе осудили семью рабовладельцев

Мариинский городской суд в Кемеровской области вынес приговор матери и сыну, использовавшим рабский труд.

Как было установлено в суде, 58-летняя жительница города Мариинска и ее 27- летний сын в 2015 году фактически взяли в рабство девушку, страдающую психическим заболеванием. Они отобрали у нее паспорт и заставили трудиться на себя. За малейшую провинность домработницу унижали и избивали.

Как уже писала "РГ", попросить о помощи несчастной было невозможно. На улицу жертву выводили строго под присмотром, в халате и тапочках. Но однажды ей все-таки удалось пожаловаться соседям, которые и обратились в полицию. Оперативники освободили узницу, а ее хозяева скрылись. Их задержали на территории Иркутской области, доставили в Кузбасс и арестовали.

- Подсудимых признали виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 127.2 УК РФ "Использование труда человека, совершенное с применением насилия", - сообщает прокуратура Кемеровской области.

По решению суда матери назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, ее сыну - три года шесть месяцев лишения свободы. Отбывать его они будут в исправительной колонии общего режима.