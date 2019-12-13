Чудинов победил Н'Жикама и завоевал титул WBA Gold

Российский боксер Федор Чудинов единогласным решением судей победил бывшего чемпиона мира Хассана Н'Дама Н'Жикама и выиграл пояс WBA Gold.

Во Владикавказе прошел вечер профессионального бокса, в главном поединке которого сошлись два бывших чемпиона мира - россиянин Федор Чудинов и француз Хассан Н'Дам Н'Жикам. В этом бое на кону стоял титул WBA Gold в весовой категории до 76,2 кг, которым владел россиянин.

35-летний Н'Жикам в свое время был временным чемпионом по версиям WBA и WBO, бился с переменным успехом, пока в июне этого года не проиграл Каллуму Смиту в бою за звание суперчемпиона мира WBA. Чудинов владел поясом WBA, однако проиграл его в 2016 году Феликсу Штурму, после чего потерпел поражение от Джорджа Гроувза в бою за вакантный титул.

Бой против Н'Жикама россиянин начал активнее. Он доминировал с самого начала боя, периодически потрясая своего соперника довольно ощутимыми ударами. Однако досрочно бой закончить так и не получилось. По итогам 12 раундов все трое арбитров отдали победу Чудинову - 120-108, 120-108, 119-109.

Для Чудинова это 22-я победа при двух поражениях. 15 раз он заканчивал поединки досрочно. Он сохранил первое место в рейтинге WBA, и, вполне возможно, в скором времени получит шанс на титульный бой. Н'Жикам потерпел пятое поражение при 37 победах.