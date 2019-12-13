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13.12.2019 12:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Патрушев потребовал оперативно расселить аварийное жилье в Карелии

Текст: Иван Егоров
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев потребовал как можно быстрее завершить расселение аварийного жилья в Карелии. Об этом он заявил в пятницу в Москве на итоговом заседании госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики, которое будут отмечать в 2020 году. В госкомиссиию, образованную решением главы государства, входят все ключевые федеральные министры, а возглавляет ее секретарь Совбеза.

По словам Патрушева, работа по расселению в Карелии граждан из аварийного жилья, в котором проживают 5 процентов населения республики, должна быть завершена как можно скорее. Он также отметил, что одновременно с вводом нового жилья должны строиться школы, больницы, поликлиники и детские сады. При этом комплексная застройка должна вестись с учетом мнения жителей и сопровождаться созданием удобных общественных пространств, дворов, парков и прогулочных зон. Как отметил секретарь Совбеза, больше внимания следует уделять развитию коммунальной инфраструктуры. По его словам, в республике надо заменить свыше одной тысячи километров ветхих сетей водоснабжения и водоотведения, построить или реконструировать порядка 140 канализационных и водоочистных сооружений, провести в населенных пунктах модернизацию имеющихся систем теплоснабжения.

В Карелии модернизируют систему водоснабжения
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Что касается в целом исполнения федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года, то, по словам Патрушева, она выполняется не полностью и реализация ряда мер идет сложно. Так, ФЦП в настоящее время предусмотрено строительство и реконструкция 62 объектов. Однако из-за низкого качества и несвоевременности подготовки проектной документации реализация ряда мероприятий, к сожалению, даже не начата, отметил Николай Патрушев. Он напомнил, что в ноябре 2019 года из ФЦП были исключены девять объектов, в том числе - реконструкция посадочной полосы в Костомукше, строительство объекта соцзащиты в Суоярви, строительство мостового перехода и шесть объектов газификации. Освободившиеся средства были перераспределены на другие объекты, в том числе на реконструкцию блоков "А" и "Б" межрайонной больницы с поликлиникой в Петрозаводске. Однако, как отметил секретарь Совбеза, из-за некачественной разработки проектной документации, которая велась год и не прошла экспертизу, работы до сих пор не начаты.

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