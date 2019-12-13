Петербургская семья потратила 2 миллиона рублей на билеты в Таиланд

Петербургская семья из четырех человек купила самые дорогие билеты в России на новогодние праздники. Чтобы долететь до тайского курорта Пхукет и вернуться в Петербург, семья отдала два миллиона рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сервис Aviasales.

Известно, что перелет будет осуществляться бизнес-классом, билеты куплены на рейс крупной авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов.

Стоит отметить, что в этом году, как обычно, многие россияне устроят себе небольшие каникулы. В частности, значительное число граждан планирует отправиться на отдых в период с 28 по 30 декабря. Средняя продолжительность тура 6-7 дней, к рождественским праздникам большинство путешественников уже вернется в страну.

Продлить каникулы более чем на две недели, например, за счет присоединения отпуска, готовы около пяти процентов тех, кто запланировал турпоездку на новогодние праздники.