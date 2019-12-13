Петербуржец открыл стрельбу в магазине из-за сырка

Полиция Петербурга выясняет обстоятельства нападения на продуктовый магазин на Новоизмайловском проспекте. Неизвестный мужчина отрыл стрельбу в торговой точке после того, как продавцы заметили, что он съел сырок и не заплатил за него.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, известно, что пистолет был травматический, покупатель стрелял в воздух.

В результате происшествия никто не пострадал. Тем не менее, сотрудники торгового зала вызвали полицию.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Агрессивного любителя молочной продукции ищет полиция.