Путин поручил разобраться в причинах пожара на новом лесозаводе в Карелии

Владимир Путин поручил ФСБ, МВД и Генпрокуратуре разобраться в причинах пожара, уничтожившего новый лесозавод в Карелии. О поручении президента главе МВД Владимиру Колокольцеву сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании возглавляемой им Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

Патрушев сообщил, Лоухском районе создавалось новое предприятие "Финтек" и практически когда нужно было его уже принимать, оно сгорело. "Генпрокуратуре и в том числе вам и ФСБ, есть поручение президента - надо разобраться объективно, что произошло, почему и так далее", - обратился Патрушев к Колокольцеву.

По его словам, были приложены огромные усилия, время и средства, проведена огромная работа и, к сожалению, объект практически утрачен. Ущерб от пожара на производстве "Финтека" строительство которого было включено в программу развития Республики до 2020 года составил около 200 млн рублей. Среди версий случившегося 23 ноября пожара рассматривается в том числе неосторожное обращение с огнем или поджог.