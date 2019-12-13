Участники свадебного кортежа устроили стрельбу на улице Петербурга

Полиция Петербурга задержала четверых мужчин, которые накануне на перекрестке Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала устроили стрельбу из газового пистолета. Мужчины ехали в составе свадебного кортежа и повздорили с водителем фургона, который следовал по этой же дороге.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчины находились в автомобилях Audi A5 и Mercedes-Benz. Они не поделили дорогу с водителем грузового автомобиля ГАЗель.

Во время конфликта мужчины вышли из иномарок, один из них стал угрожать водителю фургона и в доказательство серьезности своих намерений достал газовый пистолет. Также мужчина выстрелил в воздух.

Далее все четверо сели в иномарки и уехали на свадьбу. А к месту происшествия прибили полицейские. Уже вскоре праздник для четверых мужчин завершился. Их остановили на дороге и доставили в полицию. Установлено, что дорожным хулиганам от 19 до 30 лет.

Стрелявшему мужчине 25. Ранее он был судим за нарушение правил дорожного движения. Сейчас ему светит еще одна судимость, за хулиганство.