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13.12.2019 11:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Участники свадебного кортежа устроили стрельбу на улице Петербурга

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Полиция Петербурга задержала четверых мужчин, которые накануне на перекрестке Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала устроили стрельбу из газового пистолета. Мужчины ехали в составе свадебного кортежа и повздорили с водителем фургона, который следовал по этой же дороге.

Фото: https://www.youtube.com
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Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчины находились в автомобилях Audi A5 и Mercedes-Benz. Они не поделили дорогу с водителем грузового автомобиля ГАЗель.

Во время конфликта мужчины вышли из иномарок, один из них стал угрожать водителю фургона и в доказательство серьезности своих намерений достал газовый пистолет. Также мужчина выстрелил в воздух.

Далее все четверо сели в иномарки и уехали на свадьбу. А к месту происшествия прибили полицейские. Уже вскоре праздник для четверых мужчин завершился. Их остановили на дороге и доставили в полицию. Установлено, что дорожным хулиганам от 19 до 30 лет.

Стрелявшему мужчине 25. Ранее он был судим за нарушение правил дорожного движения. Сейчас ему светит еще одна судимость, за хулиганство.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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