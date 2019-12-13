Ученые предупредили о рисках переутомления на работе

Ухудшение зрения, заболевания эндокринной системы и проблемы с сердцем - вот неполный перечень последствий переутомления на рабочем месте. К такому выводу пришли специалисты Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья, обследовав 1,7 тысячи работников умственного труда: педагогов, врачей и сотрудников офисов.

Как сообщает RT со ссылкой на исследования ученых, в группе риска те сотрудники, которые более 24 часов в неделю чувствуют усталость на рабочем месте.

По оценкам исследователей, хроническая усталость может привести к проблемам со здоровьем у половины женщин, работающих с перегрузками, у мужчин показатель ниже - в группе риска треть постоянно устающих сотрудников сильного пола.

Исследователи из Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья установили, что причиной переутомления становится не только собственно, физическая усталость, с которой часто сталкиваются работники заводов, ритейла или ЖКХ. Половина участников исследования объяснила, что переутомление у них вызывается эмоциональным напряжением, необходимостью постоянно напрягать зрение и сосредотачиваться на каких-то вопросах.

Примерно три процента женщин и пять процентов мужчин сталкиваются с сильной усталостью, которая вызывает потерю трудоспособности сроком примерно на 25 дней в году.

Для 67 процентов женщин и 57 процентов мужчин постоянное переутомление чревато нарушениями зрения. Болезни эндокринной системы могут настигнуть 40 процентов мужчин и 56 процентов женщин, находящихся в состоянии хронического аврала. А сердечно-сосудистые заболевания могут возникнуть у 30 процентов женщин и 29 процентов мужчин.

Стоит отметить, что переутомление зачастую сопровождается синдромом профессионального выгорания. Этот процесс в Северо-Западном научном центра гигиены и общественного здоровья также изучают довольно подробно. В частности, исследователи выяснили, что чаще всего с переутомлением и профессиональным выгоранием сталкиваются женщины, имеющие детей, поскольку к хронической усталости на работе добавляется усталость от домашних дел и воспитательного процесса.

В методических рекомендациях исследователи перечислили семь основных признаков переутомления: головная боль, головокружение, неприятные ощущения в области сердца, нарушение аппетита и пищеварения, расстройство сна, раздражительность и тревожность.

Лучшим лечением этих симптомов специалисты назвали полноценный отдых.