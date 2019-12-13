В Коми восьмилетняя девочка пустила вора в квартиру и заперла внутри

В Воркуте восьмилетняя школьница помогла полицейским задержать квартирного вора. Девочка заперла его в квартире, а потом как ни в чем не бывало, пошла на занятия в музыкальную школу. Вора задержали уже после того, как девочка вернулась с занятий.

Как сообщает УМВД по Коми, мужчина сам увязался за школьницей на улице. Он сообщил, что является другом матери девочки и хочет устроить ей сюрприз и напросился в гости. Девочка привела незнакомца в квартиру. Но потом ушла, так как ей нужно было идти на занятия в музыкальную школу.

Уходя девочка предусмотрительно закрыла дверь своим ключом. Уже после занятий девочка вспомнила о незнакомце и позвонила матери. Женщина весьма встревожилась. Вместе с коллегами она побежала в квартиру, туда же была вызвана полиция.

Когда стражи порядка вошли в квартиру, вор там уже вовсю орудовал: он складывал в пакеты технику и ценности. Мужчину отвезли в отдел полиции. Выяснилось, что в свои 26 лет воркутинец неоднократно имел конфликты с законом. Если бы он смог покинуть квартиру, то семья лишилась бы ноутбуков, планшета, фотоаппарата и драгоценностей на общую сумму свыше 37 тысяч рублей.

Так как мужчина не смог довести свой умысел до конца, на него завели уголовное дело за попытку кражи, а полиция Коми, хоть девочка и помогла им задержать злоумышленника, распространила обращение к родителям с просьбой быть бдительными. Встревоженность полиции понятна, ведь девочка достаточно долго находилась с незнакомцем и подвергалась огромной опасности.