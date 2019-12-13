В Петербурге загорелся ангар на площади 4500 квадратных метров

Петербургские огнеборцы тушат пожар, начавшийся в промзоне Фрунзенского района Северной столицы. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, информация о возгорании по адресу улица Салова, дом 53 поступила на пульт оперативных служб в 17.07.

В этом месте находится бизнес-центр, где располагаются офисы предприятий, занимающихся обслуживанием автомобилей, а также торговлей облицовочными материалами. Огонь вспыхнул в металлическом ангаре площадью 70 на 150 метров. Площадь горения на данный момент составила 4500 квадратных метров.

Спустя некоторое время после начала борьбы с огнем пожару был присвоен второй ранг.

В тушении занято восемь единиц техники и 40 сотрудников МЧС. Сведений о пострадавших пока нет.