В Заполярье возле священного саамского озера нашли мертвых рыбаков

Трое погибших рыбаков найдены на берегу озера Вильесъяур в Кольском районе Мурманской области.

Следственное управление СК РФ региона начало доследственную проверку по этому поводу. Следователи выяснили, что 7 декабря 2019 года трое жителей города Гаджиево направились на рыбалку к озеру Вильесъяур, расположенному в районе 145-го километра "Кола - Лотта". После 9 декабря мужчины перестали выходить на связь с родственниками, а 10 декабря местный житель обнаружил их погибшими.

- Возле палатки, в которой ночевали мужчины, обнаружен газовый баллон, - отметили в ведомстве. - Шланг баллона протянут непосредственно в палатку к газовой плитке, с помощью которой обогревалась палатка. В ней зафиксирован запах газа. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти мужчин стало отравление окисью углерода.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Справка "РГ"

Озеро Вильесъяур считается священным среди народа саами - коренных жителей Кольского полуострова. Согласно саамским преданиям, по озеру следовало продвигаться медленно и тихо. Нельзя было кричать, стрелять водоплавающих птиц. Было принято в качестве жертвы бросать в воду хлеб или подливать вино, сообщается в "Кольской энциклопедии".