Глава Крыма назвал объем товарооборота с Абхазией

- Товарооборот между крымскими и абхазскими предприятиями растет, регулярно поставляются продукты питания - мясопродукты, морепродукты, - отметил он. - На сегодняшний день общий оборот составил более 400 тысяч долларов. На мой взгляд, ситуация двигается достаточно динамично.

Аксенов напомнил, что Крым подписал с Абхазией ряд соглашений о сотрудничестве в социально-экономической и промышленно-технической сферах.

- Сейчас есть возможность с территории Республики Абхазия поставлять в Крым строительные материалы, - привел он пример. - Это для нас очень актуально, так как в Крыму нет необходимого количества качественного щебня и песка, которые были бы пригодны для дорожного строительства и выполнения ремонтных работ. Первые 45 тонн уже завезли из Абхазии, надеемся, что эта динамика будет продолжена.

На встрече руководство Крыма выразило готовность создать условия для установления более тесных связей в области культуры и охраны историко-культурного наследия, а также озвучило предложение о совместном создании международной ассоциации городов античного наследия.

Как сообщалось ранее, на VI Ялтинском международном экономическом форуме весной 2020 года планируется обсудить создание международной ассоциации античных городов. По словам вице-пермьера РК Георгия Мурадова, поначалу такая ассоциация могла бы охватить города 10-15 государств и заниматься сохранением античного культурного наследия.