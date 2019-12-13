В Крыму задержали объявленных в международный розыск украинцев

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по РК обнаружили на севере полуострова двух граждан Украины, объявленных в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба погрануправления. Одного из них пограничники выявили в автомобильном пункте пропуска "Армянск".

- Во время пограничного контроля 30-летней гражданки Украины пограничники выяснили, что молодая женщина с середины прошлого года объявлена в международный розыск за уголовно наказуемого деяния, предусмотренные частью 1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Другого скрывавшегося от органов следствия 27-летнего украинца обнаружили в пункте пропуска "Перекоп" при проверке документов. Мужчине инкриминированы преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

После составления соответствующих документов пограничники передали иностранцев сотрудникам отдела МВД России по Армянску для дополнительной проверки и последующей передачи инициаторам розыска.