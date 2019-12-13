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13.12.2019 14:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Фотограф из Сургута отсудил у Black Star 70 тысяч рублей

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Фотографу из Сургута Михаилу Батеневу, который несколько месяцев судился с лейбл Black Star по поводу незаконного использования своего снимка при оформлении их продукции, удалось добиться справедливости. Басманный суд Москвы обязал музыкантов выплатить 70 тысяч компенсации автору фотографии и удалить изображение с обложки сингла.

Сургутский фотограф еще летом на своих соцсетях рассказал историю о том, что его знакомая обратила внимание на использование снимка на обложке трека исполнителя Pabl.a.

Фото: Пресс-служба Ассоциации IPChain
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"В этот же день я опубликовал сториз-возмущение, отметив музыканта и лейбл, перед этим написав письмо-претензию на официальный сайт BS, чтобы со мной связались для досудебного урегулирования данного вопроса. Я человек простой, цели хайпануть у меня не было, но из-за того, что лейбл никак не отреагировал на мое обращение, пришлось готовиться к войне", - изложил свою позицию Батенев.

Сумма исковых требований к нарушителям составила пять миллионов рублей.

Защите пришлось привлекать специалиста по фототехнике, который заключил, что авторские права на снимок действительно принадлежат Михаилу, а работа на обложке к синглу идентична той, что он сделал в 2012 году.

"Суд обязал музыкальный лейбл Black Star прекратить незаконное использование фотографии на всех произведениях, а это, в том числе, клип. Он ротируется в настоящее время, и его, как я понимаю, придется переснимать и "перезаливать". Суд взыскал компенсацию в размере 70 тысяч рублей за незаконное использование авторской фотографии, а также моральный вред и судебные расходы", - рассказала агентству РИА Новости адвокат Анжелика Решетникова, представлявшая интересы фотографа.

Лейбл в течение месяца может обжаловать это решение в Мосгорсуде.

Происшествия Правосудие Суд Культура Музыка Поп-музыка Культура Арт Фотография Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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