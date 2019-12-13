На Урале под суд пойдут серийные похитители крышек канализационных люков

Двое жителей Артемовского пойдут под суд за серию краж: в общей сложности подельники похитили 12 чугунных крышек от канализационных колодцев.

Они орудовали с июля по август 2019 года в районе улиц Лесная и Дзержинского, передает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.

Вину свою фигуранты признали. Для возмещения ущерба (сумма его составила более 50 тысяч рублей) на принадлежащий одному из мужчин автомобиль марки ВАЗ наложен арест.

Артемовская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц). Дело передано в суд. Кстати, санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы.