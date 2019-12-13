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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику

Текст: Юлия Мякишева
Специалисты рассказали, на что обратить внимание при покупке парфюмерии к празднику, какие права есть у покупателей при заказах через интернет и как не нарваться на подделку дорогой косметики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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В частности, в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области напоминают, что парфюмерия и косметика не подлежит возврату и обмену. Но, оказывается, что из этого правила есть исключения.

Если покупка совершена через интернет, то покупатель может отказаться от нее в любое время до получения, в течение семи дней после него и в течение трех месяцев, если в момент доставки покупателю не рассказали (письменно) о порядке и сроках возврата. Товарный вид, потребительские свойства должны быть сохранены. Нужно также предоставить документ, подтверждающий факт и условия покупки.

Принято считать, что нужно при возврате показать чек. Но это необязательно. Подтверждением может быть выписка со счета карты, в которой указан получатель платежа или маркировка, упаковка магазина, а также ценники, бирки и ярлыки продавца.

В магазине покупатель имеет право узнать, не подделку ли он покупает. Для этого нужно спросить декларацию о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции".

Фото: zaozaa09 / istoc
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Этикетка должна содержать информацию об изготовителе, его местонахождении, наименовании, назначении продукта, адресе для претензий, сроке годности, условиях хранения и мерах предосторожности. Если этого нет, товар можно вернуть. Если продавец не согласен, этот вопрос можно решить в суде.

Нужно быть острожным с покупкой косметики после бесплатных процедур в салоне красоты. Нередко так действуют мошенники и просят подписать какой-то документ или договор, который может оказаться кредитным. Но и без участия мошенников брать в кредит косметику специалисты Роспотребнадзора не советуют.

Если вы думаете, что вас обманули, расторгнуть сделку можно в судебном порядке.

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