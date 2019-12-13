В Югре детский сад закрыли на карантин из-за острой кишечной инфекции

В одном из детских учреждений Ханты-Мансийска 73 человека заболели острой кишечной инфекцией.

О закрытии детского сада №15 на карантин сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Югры. Уточнено, что другие образовательные учреждения работают в прежнем режиме.

Накануне стало известно о 63 больных, из которых в стационаре находится три ребенка. Тяжелых форм выявлено не было. По данным РИА Новости, сегодня количество заболевших увеличилось до 73, в стационаре лечится четыре человека, остальные - амбулаторно. Причина заболевания пока неизвестна.

На сайте детского сада сказано, что учреждение закрыто по 16 декабря включительно, родителям выдается на время карантина больничный лист.

Прокуратура региона начала проверку по факту массового заболевания детей сальмонеллезом. Если будут основания, по итогам примут меры прокурорского реагирования, сообщили в ведомстве. СК начал проверку по признакам преступления, предусмотренных статьей 238 УК РФ "Оказание небезопасных услуг", уточнили в следственном управлении.