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13.12.2019 11:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре мошенницу нашли по татуировке

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве, которая обманула шестерых бизнесменов и больше двух лет скрывалась от правосудия. Найти женщину помогла татуировка.

Летом 2017 года в дежурную часть обратились предприниматели с жалобой на некую женщину, которая торговала на местном рынке рыбой.

"Она пообещала им оптовую поставку рыбы лососевых пород по выгодной цене. Бизнесмены согласились с условиями сделки и внесли стопроцентную предоплату. Несколько месяцев женщина под разными предлогами откладывала поставку и брала деньги в долг. А потом и совсем уехала из города. Доверившиеся ей продавцы лишились в сумме более трех миллионов рублей", - передает пресс-служба МВД Югры.

Фото: zaozaa09 / istoc
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Полицейские вычислили аферистку: она жила в Урае под вымышленным именем. Ее личность удалось установить благодаря татуировке на плече. Оказалось, что она уроженка Ставропольского края и уже привлекалась к уголовной ответственности за девять аналогичных преступлений. Последний раз вышла из колонии в 2010 году.

В июле 2017 года было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, женщину объявили в федеральный розыск.

"В декабре 2019 года при содействии коллег из МВД России по Карачаево-Черкесской Республике местонахождение подозреваемой установлено: более двух лет она скрывалась от следствия в Черкесске", - сообщили в региональном главке.

По решению суда женщину взяли под стражу, ей предъявлено обвинение по шести эпизодам мошенничества и грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет плюс штраф.

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